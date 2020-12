Schutz vor Einbruch und Betrug

Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 12:51 Uhr

Die Experten der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier waren gestern in Hermeskeil unterwegs, um mit Bürger*innen ins Gespräch zu kommen. „Wir haben 70 persönliche Gespräche geführt“, sagt Jürgen Frohn von der Zentralen Prävention. „Unsere Maßnahme ist bei den Bürger*innen sehr gut angekommen. Besonders starkes Interesse war an Präventionsmaterialien zu Call-Center-Betrug vorhanden.“ Call-Center-Betrug (CCB) hat viele Facetten. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass ein Anrufer, der sich beispielsweise als Polizist, Bankmitarbeiter oder Enkel ausgibt, persönliche Daten abfragt. Unter einer Legende wird dann versucht, an Schmuck, Bargeld, Codes von Guthabenkarten oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Nicht selten sollen diese dann einer vermeintlichen Vertrauensperson übergeben werden.



Die Teams des Polizeipräsidiums Trier sind in Hermeskeil, Rascheid, Gusenburg und Osburg am Donnerstag Streife gegangen. Die Postkarten mit dem Angebot zur kostenlosen polizeilichen Einbruchsschutzberatung haben die Beamt*innen an rund 325 Haushalte verteilt sowie 380 Anschreiben und Türanhänger zu CCB.



Wer mehr darüber erfahren möchte, wie er sich vor Einbruch und Betrug schützen kann, folgt dem Link auf unsere Homepage: https://s.rlp.de/TE0



