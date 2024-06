Schulfremder Jugendlichen mit angeblicher Schusswaffe an der BBS Wirtschaft

Gegen 12:25 Uhr am heutigen Freitag, 28. Juni, meldete sich der Schulleiter der Berufsbildenden Schule (BBS) Wirtschaft in Trier bei der Polizei mit dem Hinweis darauf, dass sich gegen 12:20 Uhr ein schulfremder Jugendlicher in einer Klasse befand, die in einem der Container auf dem Schulhof untergebracht ist.

Nachdem er mehrfach zum Verlassen der Klasse aufgefordert worden war, verließ er diese.



Beim Verlassen des Containers habe einer der Schüler eine vermeintliche Schusswaffe im Hosenbund des Fremden zu erkennen geglaubt, der sich über das Schulgelände in unbekannter Richtung entfernte. Aufgrund dieser Feststellung hat der anwesende Lehrer die Klasse zunächst verschlossen und die Schulleitung informiert.



Unverzüglich zur BBS entsandte Einsatzkräfte der Polizei sicherten zunächst den in Frage kommenden Bereich großräumig ab, während sich erste Ermittlungsteams in den unmittelbaren Bereich des Containers begaben.



Aufgrund erster Feststellungen, dass sich der Verdächtige nicht mehr im Bereich des Schulhofs aufhielt, wurde die Fahndung nach der Person ausgelöst.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort bestätigten die Erstmeldung, ohne dass die Waffe, mutmaßlich eine Pistole, näher beschreiben werden konnte. Auch sei es zu keiner Zeit zu einer Bedrohungssituation durch den schulfremden jungen Mann gekommen.

Nachdem er den Container verlassen hatte, habe sich seine Spur verloren.



In Abstimmung mit der Schulleitung wurde der Komplex der BBS Wirtschaft nach der Person durchsucht, ohne dass sie angetroffen werden konnte.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die anwesenden Schüler, das Lehrpersonal oder für Unbeteiligte.



Der junge Mann wird beschrieben als ca. 16- bis 18-Jähriger mit südländischem Aussehen und dunklen Haaren. Er trug ein weißes T-Shirt und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.



Die Fahndung der Polizei nach dem Verdächtigen sowie die Ermittlungen zum Hintergrund des Geschehen dauern an.



Zeugen, die in dieser Angelegenheit bisher nicht mit der Polizei im Kontakt standen und Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.



