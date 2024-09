Schrauben auf Fahrbahnen der L209 sowie der L214/B327

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard (ots) – Sowohl in der Nacht vom 13.09.2024 auf den 14.09.2024, als auch in der Nacht vom 14.09.2024 auf den 15.09.2024, kam es zu Meldungen von Schrauben auf Fahrbahnen.

Von Donnerstag auf Freitag konnte eine größere Menge Schrauben auf der L 209 zwischen Boppard und der Hunsrückhöhenstraße festgestellt werden, während von Freitag auf Samstag ähnliche Schrauben auf der L214/B327 von der Einmündung in Richtung Boppard-Udenhausen bis auf Höhe Nassheck festgestellt wurden. In einem Fall kam es zu der Beschädigung eines Reifens, da der Fahrer über eine der Schrauben gefahren war.

Zeugen, die Feststellungen im Zusammenhang mit der Auslegung bzw. Verteilung der Schrauben gemacht haben, sowie Fahrzeugführer, welche ebenfalls einen Schaden durch ein Überfahren der Schrauben erlitten haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Polizeiinspektion Boppard

tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de



