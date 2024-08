Schnuppertage Polizei Boppard im Oktober

Anzeige





Genau für diesen Fall bietet die Polizeiinspektion Boppard Schnuppertage vom 16.10 bis 17.10.2024 an.



Neben einer Führung durch die Dienststelle und dem Besuch auf dem Campus Hahn, werden Euch Einblicke in den Polizeialltag, u.a. in eine stationäre Verkehrskontrolle, geboten.



Bei Interesse Anmeldung mit persönlichen Daten bitte bis 16.09.2024 an: piboppard@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

POK'in Kreuz/PK'in Rüdel

Telefon: 06742-8090

E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell