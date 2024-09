Schnupperpraktikum bei der Polizeiinspektion Andernach

Der Polizeiberuf hat dich schon immer interessiert und du wünschst dir schon seit längerem einmal Einblicke in das Berufsbild zu erlangen?

Damit du weißt, wie vielseitig und spannend der Polizeiberuf ist, besteht die Möglichkeit, dich für ein Schnupperpraktikum bei der Polizei in Andernach zu bewerben.



Das Praktikum findet 3 Tage innerhalb der Herbstferien statt. Vom 16.10.-18.10.2024 kannst du die Polizei hautnah miterleben.



Melde dich mit einem kurzen Anschreiben und deinem Zeugnis, sowie Lebenslauf unter folgender E-Mail Adresse an: PiAndernach.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de .

Anmeldeschluss ist der 30.09.2024. Die Teilnehmerplätze sind beschränkt!



Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail:

PIAndernach@polizei.rlp.de

PiAndernach.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de

