Schnupperpraktikum bei der Polizeiinspektion Andernach

Die Polizeiinspektion Andernach bietet interessierten Schülerinnen und Schülern zu Beginn der diesjährigen Sommerferien, in der Zeit vom 16. bis 18.07.2024 ein Schnupperpraktikum an. Die Teilnehmer des Praktikums können hierbei den Wachbereich und die weiteren polizeilichen Aufgaben einer Polizeiinspektion kennen lernen.

Die Polizeiinspektion Andernach bietet interessierten Schülerinnen und Schülern zu Beginn der diesjährigen Sommerferien, in der Zeit vom 16. bis 18.07.2024 ein Schnupperpraktikum an.



Die Teilnehmer des Praktikums können hierbei den Wachbereich und die weiteren polizeilichen Aufgaben einer Polizeiinspektion kennen lernen. Selbstverständlich wird den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern auch der Gewahrsamsbereich gezeigt, wo die Polizei umgangssprachlich ihre „Gefangenen“ unterbringt. Auch ist geplant Einblicke in weitere Polizeibereiche zu geben.



Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind bitten wir um alsbaldige Anmeldung unter PIAndernach.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de .



