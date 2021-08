Schlussmeldung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der A 61

Der Fahrer des VW Golf war in Richtung Bonn/Köln unterwegs, als er zwischen dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim offenbar ungebremst unter einen Sattelzug fuhr, der vor ihm verkehrsbedingt langsamer geworden war.

Dabei wurde der 30-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt. Nachdem ihn die eingesetzten Feuerwehrkräfte befreit hatten, transportierte ihn ein Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein sicherheitshalber hinzu alarmierter Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden.

Der total beschädigte Golf wurde abgeschleppt, während der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzen konnte.

Angaben zur Unfallursache sind noch nicht möglich, da der verletzte Fahrer noch nicht vernommen werden konnte.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die A 61 in Fahrtrichtung Bonn/Köln ab 13.30h für ca. 60min zunächst voll und später teilweise gesperrt.



