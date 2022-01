Trier

Schlangenlinienfahrender Pkw auf der A1 im Baustellenbereich

Am Freitag, den 28.01.2022 um 19:30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines blauen Audi A6 den Baustellenbereich der A 1, in Höhe der AS Föhren, in Fahrtrichtung Koblenz.