Schlag gegen Betreiber betrügerischer Anlageportale im Internet Einladung zur Pressekonferenz

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, wir laden Sie aus aktuellem Anlass am Mittwoch, den 12.05.2021, um 14:00 Uhr, zu einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Koblenz, Moselring 10/12, 56068 Koblenz, Raum 193, 1. OG, ein. Der Generalstaatsanwalt in Koblenz, Dr. Jürgen Brauer, und der Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Koblenz, Leitender Kriminaldirektor Jürgen Süs, berichten in einer Pressekonferenz über die Hintergründe eines herausragenden internationalen Strafverfahrens im Bereich Cybercrime und den Stand der aktuellen Ermittlungen.

Die Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und die Kriminalinspektion Mayen des Polizeipräsidiums Koblenz führen seit Mai 2019 ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen eine international agierende Bande von Betrügern. Der Umsatz der kriminellen Vereinigung beläuft sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen auf bis zu 150 Millionen Euro weltweit, von denen bislang mindestens ca. 30 Millionen Euro als unmittelbarer Schaden zum Nachteil der Anleger zugeordnet werden kann. Das Verfahren richtet sich gegen zehn Beschuldigte verschiedener Nationalitäten.



