Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 12:50 Uhr

Am vergangenen Wochenende, 31.07.02.08.2020, wurden mehrere Scheiben an der Schule in der Handwerkerstraße beschädigt.

Koblenz (ots). Am vergangenen Wochenende, 31.07. – 02.08.2020, wurden mehrere Scheiben an der Schule in der Handwerkerstraße beschädigt. Es handelt sich hierbei um zwei Dachkuppeln sowie sechs Oberlichter, die durch Würfe mit Basaltsteinen beschädigt wurden. Der Schaden liegt bei rund 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell