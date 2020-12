Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 12:00 Uhr

Koblenz

Scheibe an Pkw eingeworfen

An einem blauen Opel-Corsa, der auf dem P+R Parkplatz unter der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz geparkt war, wurde in der Nacht zum Sonntag, 18.10.2020, die Scheibe der Fahrertür mit einem dicken Kieselstein eingeworfen.