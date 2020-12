Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 14:30 Uhr

Koblenz

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Am Sonntag, 09.08.2020, schlug ein Unbekannter zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr die Beifahrerscheibe an einem grauen Skoda Octavia ein, der in Höhe des Hauses Fritz-Ludwig-Straße 9, in Koblenz geparkt war.