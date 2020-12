Scheckkartenbetrug nach Fundunterschlagung

Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 12:01 Uhr





Offensichtlich fand ein bisher Unbekannter die Geldbörse, unterschlug den Fund und schaffte es, bereits um 15.24 Uhr einen dreistelligen Bargeldbetrag vom Konto des Geschädigten an einem Geldausgabeautomaten der Sparkassenfiliale Mittelmosel in Bernkasdtel-Kues abzuheben. Hierzu nutzte er die im Portemonnaie befindliche Scheckkarte.



Aufgrund ausgeschöpfter Möglichkeiten zur Ermittlung des Täters veröffentlicht die zuständige Kriminalinspektion Wittlich heute Fotos, die diesen bei der Abhebung am Geldausgabeautomaten der Sparkassenfiliale in Bernkasdtel-Kues zeigen. Bei einem weiteren Abbuchungsversuch in einer Filiale der Raiffeisenbank in 56814 Ernst wurde die zwischenzeitlich gesperrte Karte eingezogen.



Hier finden Sie die Täterfotos: https://s.rlp.de/R33NB



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06571/95000 mit der Kriminalinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



