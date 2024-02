Sattelzuggespann im Huckepack – zu hoch und zu lang durch die Eifel unterwegs

Olzheim / B-51 (ots). Am gestrigen Mittwoch führten Beamte der Polizei Prüm und der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier eine gemeinsame Kontrolle des Güterkraftverkehrs an der B-51, in Höhe der Ortslage Olzheim, durch.