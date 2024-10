Sattelzug mit 4 völlig abgefahrenen Reifen unterwegs

Bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs mit Schwerpunkt Sonntagsfahrverbot durch Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier wurde am gestrigen Nachmittag ein mit Hähnchen beladener Kühlzug gestoppt, dessen vier Reifen auf der Antriebsachse abgefahren waren.

Bei der Kontrolle des Kühlzuges konnten die Beamten neben einer gerissenen Frontscheibe auch vier abgefahrene Reifen an der Antriebsachse der Sattelzugmaschine feststellen. Zwei Reifen erreichten dabei nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe von 1,6mm und bei einem der vier Reifen war sogar das Eisengeflecht (Karkasse) bereits über die gesamte Lauffläche sichtbar. Dass der Reifen noch nicht geplatzt war, dürfte nur einem glücklichen Umstand geschuldet sein.

Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt und alle vier Reifen müssen gewechselt werden. Diese sollen im Laufe des Montags vor Ort gewechselt werden. Die Kühlung der Ladung ist weiter gewährleistet. Gegen den Fahrer und Unternehmen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was ein hohes Bußgeld für beide nach sich ziehen dürfte. Es wird sogar ein Verfahren geprüft, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann. Erst nachdem alle vier Reifen gewechselt sind, kann die Weiterfahrt gestattet werden.

Bei weiteren Kontrollen wurden noch wenige Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.



