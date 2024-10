Sankt Sebastian: Verkehrsunfallflucht

Am 20.10.2024, gegen 05:00 Uhr, befuhr der Unfallverursacher, ein Fahrzeug der VW Gruppe, die Kesselheimer Straße, vermutlich in Richtung Hauptstraße.

Anzeige

In Höhe der Einmündung Buchenstraße / Kesselheimer Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung. Der Unfallverursacher dürfte ein rotes Fahrzeug der VW Gruppe gewesen sein. Dieses dürfte durch den Unfall vorne rechts stark beschädigt worden sein.

Zeugen die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der PI Andernach, Tel: 02632 – 9210 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Tel: 02632 – 9210



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell