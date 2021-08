Sachbeschädigungen und Unfallflucht in Koblenz

Zu den beiden Tatverdächtigen konnten bislang folgende Hinweise erlangt werden:

- zwei Personen, männlich und weiblich, vermutlich Jugendliche

- beide dunkel gekleidet

- weibliche Person hat kurze, blonde Haare



Verkehrsunfall mit Flucht im Löhr Center



Am Mittwoch, 11.08.2021, zwischen 16:10 Uhr und 17:30 Uhr, kam es auf dem Parkdeck A6 im Löhr-Center offensichtlich beim Türöffnen zu einer Beschädigung am grauen PKW Land Rover Discovery Sport. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort.



Hinweise zu beiden Vorfällen bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/103-2510



Verkehrsunfall mit Flucht – Mitarbeiterparkplatz Amazon



Ebenfalls im Laufe des 11.08.2021, zwischen 05:25 Uhr und 14:40 Uhr, wurde auf dem Mitarbeiterparkplatz des Amazon-Gelände am Autobahnkreuz 1 in Koblenz ein blauer Ford Fiesta rechtsseitig beschädigt. Täterhinweise liegen bislang keine vor.



Sachbeschädigung an Fahrzeugen



Bereits am Montag, 09.08.2021, wurde im Innenhof des Hotels Grebel, Planstraße 7-9 in Koblenz Güls, augenscheinlich die Heckscheibe eines VW Tiguan mittels eines Glasbrechers eingeschlagen. Bisher konnten keine Hinweise auf den oder die Täter/Täterinnen erlangt werden.



Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261/103-2911 zu wenden.



