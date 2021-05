Sachbeschädigungen auf der Karthause

Gleich zwei Sachbeschädigungen wurden der Koblenzer Polizei am Dienstag, 25.05.21, zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr gemeldet. An der Bushaltestelle in der Rüsternallee wurde die Scheibe eines Werbekastens eingeschlagen, an der Bushaltestelle in der Karl-Härle-Straße Ecke Akazienweg die Scheibe einer Infotafel.

Koblenz (ots). Gleich zwei Sachbeschädigungen wurden der Koblenzer Polizei am Dienstag, 25.05.21, zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr gemeldet.



An der Bushaltestelle in der Rüsternallee wurde die Scheibe eines Werbekastens eingeschlagen, an der Bushaltestelle in der Karl-Härle-Straße Ecke Akazienweg die Scheibe einer Infotafel.



Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030, entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell