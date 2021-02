Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeug/ und der Stadthalle Bendorf

Bendorf / Rhein (ots) – Ein noch UT beschädigte am Sa. 30.01.21, in der Zeit von 18 – 19 Uhr, mutwillig einen geparkten PKW in der Karl-Fries-Straße.

Der UT verursachte vermutlich mit einem Werkzeug/Schlüssel einen Kratzer an der Heckklappe und eine Delle an der Fahrertür. Es liegen vage Hinweise auf eine weibliche Person vor. Der Sachschaden wird auf eine niedrige vierstellige Höhe geschätzt.



Am Fr.29.01.2021, 19:35 Uhr, bewarfen unbekannte Jugendliche mit Steinen die Fensterscheiben an der Stadthalle Bendorf. Die Jugendlichen liefen nach Zeugenangaben in Richtung Rheinstraße weg. Nach Beschreibungen soll es sich um zwei männliche Personen handeln, 175 – 180cm groß, schmale Statur, dunkle Kleidung. Eine Person trug eine weiße Pudelmütze. Es entstand durch die Tat ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.



Täterhinweise in beiden Fällen bitte an die zuständige PI Bendorf, Tel.: 02622 – 9402 0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PI Bendorf , Tel.: 02622 – 9402 0



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell