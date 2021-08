Sachbeschädigungen an einer Schutzhütte durch Partygäste.

In der Nacht vom 21.08.2021, auf den 22.08.2021 wurde in der Schutzhütte „Helberstiel“ zwischen Braubach und Hinterwald von einer größeren Personengruppe eine Party veranstaltet.



Neben einer fehlenden Genehmigung für die Nutzung der Hütte durch die Stadtverwaltung Braubach, beschädigten bislang unbekannte Teilnehmer der Party die Außenanlage der Schutzhütte und hinterließen ihren Unrat großflächig in und um die Hütte herum.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand, wurde mittels mehrerer Fahrzeuge Audio- und Lichtequipment an die Grillhütte transportiert.



Die Polizei Lahnstein bittet zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse zu den Fahrzeugen und Teilnehmern der Veranstaltung um Hinweise.



