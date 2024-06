Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagnachmittag, dem 16. Juni, ca. 13 Uhr und Montagmorgen, dem 17. Juni, 7:30 Uhr beschädigten bislang Unbekannte einen in der Saarstraße geparkten PKW.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Der schwarze BMW 1er war am Fahrbahnrand der Saarstraße geparkt und wurde durch den oder die Unbekannten an der Fahrerseite mit unbekanntem Gegenstand verkratzt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



