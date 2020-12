Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 12:50 Uhr

Bei dem beschädigten Fenster handelt es sich um ein Kunstwerk, welches die Trümmerfrauen von Koblenz zeigt. Dieses hat einen Wert im hohen fünfstelligen Eurobereich. Soweit bislang bekannt, wurde aus der Kirche nichts gestohlen.



Weiterhin wurde in die Herz-Jesu-Kirche eingebrochen. An dieser wurden mehrere Türen und Fenster beschädigt. Hier wird der Schaden auf rund 8000 Euro geschätzt. In einer der Räumlichkeiten fanden der oder die Täter eine Getränkekiste vor. Ein Großteil der Flaschen wurde vor Ort geleert, die restlichen Flaschen wurden von den Tätern mitgenommen. Auch hier liegen bislang keine Erkenntnisse vor, dass weitere Gegenstände gestohlen wurden. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.



