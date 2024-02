St. Goar

Sachbeschädigung in Mehrparteienhaus in St. Goar

Am Donnerstag, den 01.02.2024, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Heerstraße in St. Goar zu einer Sachbeschädigung. Zwei vermutlich betrunkene Männer zerstörten zwischen 11:00 und 14:30 Uhr eine Tür im Treppenhaus.