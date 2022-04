Sachbeschädigung in der Koblenzer Altstadt – Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.

/16.04.2022) kam es in der Koblenzer Altstadt zu einer Sachbeschädigung auf dem Münzplatz. Unbekannte Täter beschädigten eine Mauerabdeckung an der Abgrenzung zum ehemaligen Münzmeisterhaus.



Tat-/Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261/103-2510 entgegen.



