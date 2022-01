Sachbeschädigung durch Schmierereien und Graffiti

In der Zeit von Freitag, 07.01.2022 / 13:00 Uhr bis Samstag, 08.01.2022 / 14:30 Uhr wurden in der Stauffenbergstraße die Gebäude der Goetheschule, der Volkshochschule und der Turnhalle durch Schmierereien und Graffiti beschädigt.





Die Polizei Lahnstein nimmt Hinweise per E-Mail oder Telefon entgegen zu verdächtigen Personen, die im Tatzeitraum an den Gebäuden oder der Örtlichkeit gesehen worden sind.



