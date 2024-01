Sachbeschädigung durch Graffiti

56154 Boppard/Karmeliterstraße/dortiges Parkhaus (ots) – Bis zum Feststellzeitpunkt am 24.01.2024 wurden im Karmeliter-Parkhaus diverse Wände mit den Worten: „Salve, Sake, Sale Soke, SALVA, ACAB, 1312“ u. in unterschiedlichen Farben besprüht oder beschrieben.

56154 Boppard/Karmeliterstraße/dortiges Parkhaus (ots) –



Bis zum Feststellzeitpunkt am 24.01.2024 wurden im Karmeliter-Parkhaus diverse Wände mit den Worten: „Salve, Sake, Sale Soke, SALVA, ACAB, 1312“ u.a. in unterschiedlichen Farben besprüht oder beschrieben. Ebenfalls wurde das Wort „Wekman“ mehrfach in roter Farbe auf die Wand aufgetragen. Die Wände wurden zudem mit verschiedenen Vornamen mittels Feuerzeug durch Rußanhaftungen beschmiert. Der Gesamtschaden ist erheblich. Hinweise an die Polizeiinspektion Boppard erbeten.



