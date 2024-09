Trier

Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am gestrigen Mittwoch, den 11. September gegen 14:22 Uhr, warf ein unbekannter Täter zwei Silvester-Böller in ein Bekleidungsgeschäft in der Konstantinstraße.