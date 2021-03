Sachbeschädigung durch Feuer – Brand in einer Garage

Am Mi. 03.03.21, 20:00 Uhr, kam es in der Koblenz-Olper-Straße zu einem Brand in einer offenstehenden Garage.

Bendorf/Rhein (ots) – Am Mi.03.03.21, 20:00 Uhr, kam es in der Koblenz-Olper-Straße zu einem Brand in einer offenstehenden Garage. Unbekannte zündeten einen Trolley für Zeitungen an und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von einem niedrigen dreistelligen Betrag.

Durch Zeugen konnte der Brand teilweise gelöscht werden.

Sollten Zeugen Beobachtungen am Abend des Mi. 03.03.2021 gemacht haben, bittet die Polizeiinspektion Bendorf um Mitteilung der Beobachtungen.



