Am 23.08.2020, gegen 01:10 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Sachbeschädigung an einer Telefonzelle in der Görgenstraße.

Da er die Tat videografiert hatte, konnten die aufnehmenden Polizeibeamten den 18-jährigen Beschuldigten, der bereits polizeilich häufig in Erscheinung getreten ist, sofort identifizieren. Dieser hielt sich dann auch noch mit weiteren Personen in Tatortnähe auf. Auf die Kontrolle durch die Polizei reagierten alle Personen sofort aggressiv, so dass weitere Polizeikräfte hinzu gerufen wurden. Die Beamten wurden, sowohl von dem Beschuldigten als auch von zwei weiteren jungen Männern, massiv beleidigt. Alle drei wurden daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Anzeigen wegen der Sachbeschädigung und den Beleidigung folgen. Die Telefonzelle wurde erheblich beschädigt, der Schaden auf ca. 2000 Euro geschätzt.



Im Rahmen der o.g. Strafanzeigenaufnahme störte ein ebenfalls anwesender 21-jähriger Mann die Maßnahmen massiv. Er wurde mehrfach aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er, trotz Androhung einer Ingewahrsamnahme, nicht nach. Bei einer anschließenden Personalienfeststellung verweigerte der merklich alkoholisierte Mann die Angaben. Daher sollte er nach seinen Ausweispapiere durchsucht werden. Hierbei schlug er nach einem eingesetzten Beamten, traf diesen jedoch nicht. Aufgrund dessen wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Hierbei leistete der Beschuldigte Widerstand, indem er wieder nach den Beamten trat. Ebenfalls spuckte er in deren Richtung und sprach fortlaufend Beleidigungen aus. Letztendlich wurde er auch ins Gewahrsam verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es folgen die Strafanzeigen wegen Widerstand, Beleidigung und versuchter Körperverletzung.



