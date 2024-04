Boppard

Sachbeschädigung an PKWs im Parkhaus Boppard

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am 05.04.2024 im Zeitraum zwischen ca. 10:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es im Parkhaus in der Karmeliterstraße in Boppard zu Sachbeschädigungen an zwei PKWs.