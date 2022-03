Sachbeschädigung an Pkw – Bendorf-Sayn, Langermorgenpfad – Zeugenaufruf

Der Pkw war zum Tatzeitpunkt in der Straße „Langermorgenpfad“ in Bendorf-Sayn ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Im Rahmen der Tatausführung wurde mutwillig die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bendorf unter der Telefonnummer 02622/94020 oder per E-Mail unter pibendorf@polizei.rlp.de erbeten.



