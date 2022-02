Sachbeschädigung an PKW

Bendorf/Rhein OT Sayn (ots) – Unbekannte Personen beschädigten einen ordnungsgemäß abgestellten PKW in der Abteistraße in Bendorf/Sayn.

Der oder die Täter zerkratzten die Beifahrerseite des PKW durchgängig mit einem Schlüssel oder Werkzeug.

Die Tatzeit wird von Sa.29.01.22 – Di.01.02.22 angegeben.

Die zuständige Polizeidienststelle in Bendorf sucht Zeugen die Hinweise oder Beobachtungen in der Sache geben können.

Tel.: 02622 – 9402 0

pibendorf@polizei.rlp.de



Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.



