Sachbeschädigung an mehreren PKW

Am Freitag, dem 12.04.2024, im Zeitraum von 22:45 Uhr bis circa 23:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte männliche Person in Kruft mehrere PKW.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Der Tatverdächtige lief zu Fuß von der Kondstraße über den Korretsweg in die Thomas-von-Inden-Straße und riss an mehreren geparkten PKW die Heckscheibenwischer ab. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (02632-9210) zu melden.



