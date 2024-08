Sachbeschädigung an mehreren Bussen mit hohem Sachschaden. Zeugen gesucht!

In der Nacht von Dienstag 30.07. auf Mittwoch 31.07. wurden zwei Busse, welche auf dem Parkplatz unterhalb des Bomag-Stadions in Boppard-Buchenau abgestellt waren, durch unbekannte Personen beschädigt.

Anzeige

Selbiges geschah in der darauffolgenden Nacht.

Die Täter besprühten den Innenraum der Busse mittels eines vor Ort entwendeten Feuerlöschers. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 15.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Boppard zu melden.



Rückfragen bitte an:



​Polizeiinspektion Boppard

tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell