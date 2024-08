Oberwesel

Sachbeschädigung an Linienbus

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Am 28.08.2024 kam es auf dem Aldi Parkplatz in Oberwesel (Im Tuchscheren 15, 55430 Oberwesel) in der Zeit von 18:05 Uhr bis 19:09 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Linienbus.