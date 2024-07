Oberwesel

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Im Zeitraum vom 09.07.2024 gegen 18:00 Uhr bis zum 10.07.2024 gegen 09:30 Uhr kam es in der Liebfrauenstraße in Oberwesel zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW.