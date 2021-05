Sachbeschädigung an KFZ – PKW zerkratzt

Urbar (ots). In der Zeit vom 13.-16.05.2021 wurde die rechte Fahrzeugseite, sowie Heck und Motorhaube eines Audi A1 mutwillig zerkratzt. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt in der Kirchstraße in Urbar. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

