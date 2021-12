Spay

Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum von Samstag, 25.12.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 26.12.2021, 04:00 Uhr kam es in der Zehnthofstraße in Spay zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen durch Zerstechen aller vier Autoreifen.