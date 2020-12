Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 07:00 Uhr

Bendorf

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am 19.11.2020, im Zeitraum von 18:00 – 09:00 Uhr (Folgetag), kam es in der Ringstraße in Bendorf zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.