Sachbeschädigung an einer Grabstätte in Koblenz-Arenberg – Polizei sucht Zeugen

An einem Grab auf dem Friedhof in Koblenz-Arenberg in der Straße „Im Flürchen“ kam es in den vergangenen Wochen bereits zu insgesamt drei Sachbeschädigungen, zur Störung der Totenruhe und in einem Fall zum Diebstahl eines Kreuzes.