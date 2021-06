Sachbeschädigung an der „Römischen Villa rustica“ in Mülheim-Kärlich

Im Zeitraum von Sa. 05.06. Mi. 09.06.21 kam es an dem Denkmal der Römischen Villa rustica in Mülheim-Kärlich zu einer Sachbeschädigung.

Mülheim-Kärlich (ots) – Im Zeitraum von Sa. 05.06. – Mi. 09.06.21 kam es an dem Denkmal der Römischen Villa rustica in Mülheim-Kärlich zu einer Sachbeschädigung.



Unbekannte Täter rissen Steine aus den Mauern des Denkmals und verteilten sie auf dem Gelände. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR.



Hinweise nimmt die Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632/921-0 oder unter piandernach@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell