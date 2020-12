Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 11:50 Uhr

Bendorf/Rhein

Sachbeschädigung an Buswartehaus und Werbetafel

UT beschädigten in der Zeit vom Mi. 30.09.2020 – Do. 08.10.2020 in der Ringstraße, Höhe Petz-Markt , das dortige Buswartehaus und eine Werbetafel.