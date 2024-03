Sachbeschädigung am Schulzentrum in Andernach, mit hohem Sachschaden

Der/die Täter verursachten an allen Schulen einen Schaden von einem unteren fünfstelligen Bereich. Es wurde Graffitis wie A.C.A.B oder 1312 gesprüht.

Im Weiteren konnten die gleichen Graffitis am Bahnhof in Andernach festgestellt werden. Hier verursachten die Täter einen Schaden von einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Aufgrund der Tacs dürfte ein Tatzusammenhang bestehen.

Zeugen die Hinweise oder Angaben zum Täter oder Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



