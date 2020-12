Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 17:40 Uhr

Lahnstein

Sachbeschädigung am PKW

Der Geschädigte parkte am 03.10.2020 gegen 20:20 Uhr seinen drei Tage alten Neuwagen in Lahnstein, Sebastianusstraße am Straßenrand in Höhe der dortigen Baustelle.