Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 10:50 Uhr

Kobern-Gondorf

Sachbeschädigung am Bahnhof Kobern-Gondorf

In der Nacht von Freitag, dem 06.11.2020, auf Samstag, den 07.11.2020, zerschlugen bislang unbekannte Täter mehrere Glasscheiben am Bahnhofsgebäude in Kobern-Gondorf.