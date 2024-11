Rückblick auf das Schnupperpraktikum der Polizei Cochem

Anzeige

Cochem (ots).



Vom 14.10. – 17.10.2024 fand ein viertägiges Schnupperpraktikum, durchgeführt von der Polizei Cochem, statt. Fünf interessierte Schülerinnen und Schüler erhielten Informationen über den spannenden und abwechslungsreichen Beruf des Polizisten bzw. der Polizistin.



Den ersten Tag verbrachten die Schüler auf der Polizeiinspektion Cochem selbst. Hier bekamen sie einen Einblick in die vielen verschiedenen Sparten des Berufes sowie den Alltag auf einer Polizeidienststelle. Zusätzlich duften Sie eine Fahrt auf dem Schiff der Wasserschutzpolizei mitmachen. Anschließend führten die Kollegen Verkehrskontrollen durch, bei denen sie, mit Erlaubnis der zu Kontrollierenden, den Kollegen über die Schulter schauen durften.



Am nächsten Tag fuhren die Praktikanten zur Kriminalpolizei in Mayen und erhielten dort einen Einblick in deren Arbeitsfeld. Am dritten Tag bekamen die interessierten Schüler einen Einblick in die Aufgaben der Kolleginnen und Kollegen bei der Polizeiautobahnstation Mendig.

Anschließend wurde das Aufgabenfeld der Polizeihundestaffel vorgestellt.



Am vierten Tag fuhren sie zum Campus der Polizei in Lautzenhausen.

Dort erhielten Sie Informationen über die Ausbildung und durften ihr sportliches Können unter Beweis stellen. Als Reflektion gab es einen durchweg positiven Eindruck der Veranstaltung.



Einige Schüler wurden durch die vergangenen Tage darin bestärkt, eine Ausbildung zur Polizeibeamtin bzw. zum Polizeibeamten zu beginnen.

Die nächsten Schnupperpraktika werden im neuen Jahr durch die Polizei Cochem angeboten.



Bianca Schuhmacher, PI Cochem



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

i. A. POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell