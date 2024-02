Rosenmontagszug in Trier – Zwischenbilanz der Polizei

Sowohl während des Umzuges, als auch bei der aktuell stattfindenden „After-Zug-Party“ in der Arena Trier und dem hohen Besucheraufkommen in der Trierer Innenstadt verläuft der Rosenmontag aus Sicht der Polizei Trier bisher friedlich.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa





Schätzungsweise 120.000 Närrinnen und Narren sammelten sich entlang der Umzugsstrecke durch die Stadt Trier um den aus mehr als 90 Fußgruppen und Themenwagen bestehenden Umzug zu sehen.



Insgesamt zieht der für den Einsatz verantwortliche Leiter der Polizeiinspektion Trier, Polizeirat Matthias Emmerich, ein positives Zwischenfazit: „Es freut mich, dass die Besucherinnen und Besucher des Rosenmontagszugs ausgelassen, friedlich und verantwortungsvoll gefeiert haben. Wir sind mit dem Einsatzverlauf zufrieden und mussten bisher nur in wenigen Fällen eingreifen. Wir werden bis in die Nacht mit verstärkten Kräften für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor Ort und ansprechbar sein.“



Bis 18 Uhr leiteten die eingesetzten Polizeikräfte etwa ein Dutzend Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und Diebstahl, ein und nahmen 4 Personen in Gewahrsam.



