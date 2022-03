Relativ ruhiges Wochenende – vermeintlicher Leichenfund – VU mit Personenschaden

Das gilt allerdings nicht für die Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Als „Wochenende der Unaufmerksamkeiten“ bezeichnete Polizeisprecher Ulrich Sopart die Tatsache, dass es zu einer wirklich auffällig hohen Anzahl von Verkehrsunfällen mit Sachschaden kam, deren Ursachen in den allermeisten Fällen kleine Unaufmerksamkeiten im Straßenverkehr gewesen sind. Ein wenig zu spät gebremst und aufgefahren, Rechts-vor-Links-Regel nicht beachtet, Fehler beim Abbiegen oder auch zahlreiche Schäden beim Ein- und Ausparken waren ursächlich.



Während der Streifenfahrt fiel einer Streife der Polizeiinspektion Koblenz 1 auf, dass ein Fahrzeugführer offenkundig währen der Fahrt das Handy nutzte. Der Fahrer wollte bei der nachfolgenden Kontrolle sein Fehlverhalten nicht einsehen. Er erhält eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.



Am Samstag meldeten Zeugen gegen 02:30 h einen hochaggressiven und laut herumschreienden Mann im Koblenzer Markenbildchenweg. Vor Ort stellte die Streife einen jungen Mann fest, der erstmals in seinem Leben mit Alkohol in Berührung gekommen war und sich kaum unter Kontrolle hatte. Der sturzbetrunkene Mann war auch durch die Polizeikräfte nicht zu beruhigen und musste schließlich gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.



Am Samstag wurde in der Koblenzer Blücherstraße in der Zeit von 10:20 h – 14:50 h ein PKW aufgebrochen. Die Seitenscheibe eines schwarzen Opel Agila wurde eingeschlagen daraus ein schwarzer Rucksack sowie Lebensmittel entwendet. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet evtl. Zeugen, sich unter der Rufnummer 0261/103-2510, zu melden.



In der Koblenzer Rheinstraße hörte ein Zeuge am Sonntag gegen 00:30 h einen lauten Knall und stellte bei Nachschau fest, dass ein PKW-Fahrer in der Rheinstraße mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild beschädigt hatte. Nach kurzem Hin- und Herrangieren fuhr der PKW in Richtung Peter-Altmeier-Ufer davon, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Der Zeuge konnte der kurz darauf eintreffenden Streife das Kennzeichen des Fahrzeugs übermitteln. Der Rest war einfach – die Halterandresse des Fahrzeugs wurde aufgesucht, und dort konnte auch der Fahrer ermittelt werden.



Am Sonntag wurde gegen 03:20 h ein größerer Tumult in der Straße Altenhof in Koblenz gemeldet. Dort waren mehrere „hochachtungsvolle Damen“ aneinandergeraten, die zunächst voneinander getrennt werden mussten.

Eine der stark alkoholisierten Damen war gar nicht zu beruhigen und wollte immer wieder gegen die anderen Kontrahentinnen vorgehen. Sie musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde sie in den Polizeigewahrsam eingeliefert werden und beleidigte dabei noch die Einsatzkräfte.



Am Sonntag teilte ein Spaziergänger der Polizei Koblenz mit, das er im Bereich Kühkopf am Straßenrand eine Tüte mit Leichenteilen gefunden hätte. Er könne aus der Tüte herausragende Körperteile erkennen.

Die sofort entsandte Streife der Polizeiinspektion 1 konnte, nach Inaugenscheinnahme der Tüte, schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um eine sog. Anatomiepuppe, die der Vorbesitzer dort entsorgt hatte.

Die Puppe wurde sichergestellt und dem hies. Abfallcontainer zugeführt.



Gegen 18:30 am Sonntagabend ereignete sich auf der B 327 hinter dem Parkplatz Remstecken in Fahrtrichtung Waldesch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 73-jährige Fahrzeugführerin war, vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, fuhr über eine angrenzende Wiese und kam an einem Baum zu Stehen.

Hinzueilende Unfallzeugen bargen die Frau aus dem Fahrzeug und leisteten erste Hilfe. Sie wurde mit einem Knochenbruch in eine Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.



Im Koblenzer Bünenweg stellte am vergangenen Freitag eine Streife der PI Koblenz 2 einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fest, an dem augenscheinlich noch ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war, welches die Haftpflichtversicherung für das Jahr 2021 anzeigt.

Der Fahrer wurde wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt angezeigt, weil ab dem 01.03.2022 eine neue Haftpflichtverletzung abgeschossen sein muss. Dies wird durch das neue Versicherungskennzeichen dokumentiert. Die Farbe für die Versicherungskennzeichen des Jahres 2022 ist grün.



