Archivierter Artikel vom 22.08.2020, 07:30 Uhr

Vallendar

Reifenstecher beim Freibad in Vallendar

Vallendar: Am 21.08.2020 wurde am Morgen in der Zeit von 09:00 Uhr bis ca. 11:15 Uhr bei einem auf dem Parkplatz des Freibad geparkten PKW ein Reifen durch unbekannte Täter zerstochen.