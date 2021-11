Raubüberfall auf Tankstelle

Am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Hauptstraße in Sohren.

Unter Vorhalt eines Messers bedrohte der unbekannte Täter die anwesende Kassiererin und entnahm den Kasseneinsatz samt Bargeld sowie diverse Zigaretten. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Marktstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit starken Kräften vor Ort verlief ohne Erfolg.

Der maskierte Täter, sprach mit osteuropäischem Akzent, war ca. 170-180 cm groß, trug bei der Tatausführung eine dunkle Sturmhaube und schwarze Handschuhe, eine graue Strickweste mit weißen Bändel, eine dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe und führte eine Plastiktüte mit der Aufschrift LIDL mit.



Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei in Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1030.



